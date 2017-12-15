Немецкие социал-демократы согласились начать коалиционные переговоры с блоком Меркель

160 просмотров
Пятница, 15 декабря 2017, 23:55

Немецкие социал-демократы (СДПГ) согласились начать переговоры о формировании правительства с блоком канцлера Ангелы Меркель, открыв путь к выходу из политического тупика.

Об этом сообщает Reuters.

Такое решение верхушка СДПГ приняла на заседании в Берлине в пятницу. Таким образом почти через три месяца после выборов в Бундестаг могут начаться новые переговоры о формировании коалиции.

Предыдущие переговоры с участием блока Меркель, "зеленых" и "свободных демократов" провалились после того, как из них вышла "Свободная демократическая партия".

Лидер СДПГ Мартин Шульц заявил, что согласие СДПГ на переговоры еще не означает формирования нового правительства. Он подчеркнул, что Германии нужна "новая правительственная культура, которая не может быть продолжением "большой коалиции", которую знали раньше", цитирует политика Spiegel Online.

"Мы будем открыто и конструктивно вступать в переговоры. Мы хотим поговорить о политике, которая улучшит жизнь людей. Речь идет об укреплении сплоченности - в Германии и в Европе", - подчеркнула лидер фракции СДПГ в парламенте Андреа Налес.

Канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала решение СДПГ. Она призвала к быстрым действиям для формирования стабильного правительства.

Переговоры о создании коалиции могут начаться в январе.

Темы: Германия Меркель коалиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
СМИ: Siemens готов вернуть РФ деньги за "крымские турбины" 14 декабря 2017, 10:43
"Северный поток-2" получил первый частичный разрешение в Германии 12 декабря 2017, 11:03
Немецкий "суперпоезд" поломался в первый день работы 11 декабря 2017, 11:56
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Администрация Трампа ужесточила правила по безвизовому режиму США
Главные новости дня – за 60 секунд
ГПУ направила в суд дело Каськива
Дыминский объявлен в розыск
Все новости
Культура

Министр рекомендует. Что смотреть, читать и слушать в декабре

"Поздравляю. Помню". Давайте поздравим с праздниками семьи погибших военных

Лайфхаки

Как заниматься спортом на улице в холода