СБУ: Начальник подразделения ГМС может быть причастен к переправке нелегалов в ЕС

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Суббота, 16 декабря 2017, 20:40

На Волыни группа жителей организовала механизм нелегальной переправки нелегалов в страны Евросоюза.

Об этом 16 декабря сообщили в Службе безопасности Украины.

По данным СБУ, дельцы изготавливали фальшивые документы и печати, необходимые для выезда граждан в страны ЕС.

"Проверяется информация о причастности к преступной схеме начальника районного подразделения миграционной службы и председателя сельсовета одного из районов области", - сообщили в СБУ.

Во время обысков по месту жительства и работы фигурантов дела выявлена документация, которая доказывает проведение незаконных действий.

"У злоумышленников изъяты фиктивные печати и незаполненные бланки государственных и банковских учреждений, частных предприятий, паспорта граждан Украины с остатками отпечатков фиктивных штампов о регистрации", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 332 УК - "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", двое участников группы задержаны, им объявлено о подозрении.

Украинская правда

Темы: СБУ граница ЕС
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