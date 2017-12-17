ГПУ: "Беркутовец" Садовник получил гражданство России

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Воскресенье, 17 декабря 2017, 02:51

Генеральная прокуратура Украина получила от России официальный отказ в выдаче причастного к преступлениям на Евромайдане экс-заместителя командира роты "Беркута" Дмитрия Садовника, потому что он получил гражданство России. 

Об этом сообщил начальник департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк в комментарии Крым.Реалии.

"Российская Федерация предоставила ответ, что он является гражданином (России), ему предоставлено гражданство и отказано в его выдаче. Гражданство предоставлено в декабре 2014 года", – заявил Горбатюк.

Он уточнил, что, по оперативной информации, Садовник находится в Крыму, но официального подтверждения этого нет.

Отвечая на вопрос, почему Интерпол отказывает в розыске бывших украинских чиновников и правоохранителей, он заявил, что Интерпол считает события Евромайдана в Украине политическими, "поэтому по всем подозреваемым, которые так или иначе связаны с властью, отказывают в объявлении в международный розыск".

Публичных комментариев Садовника и российских властей по этому поводу нет.

Как известно, Дмитрий Садовник был арестован весной 2014 года. Он подозревается в расстреле 39 евромайдановцев на ул.Институтской в Киеве. Печерский райсуд Киева 19 сентября того же года освободил Садовника из-под стражи и он сбежал в Россию.

Судье Светлане Волковой, которая приняла резонансное решение, объявили подозрение в принятии заведомо неправосудного решения, а позже - уволили.

Темы: Беркут Росcия Евромайдан Генпрокуратура
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