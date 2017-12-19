Украинцам предсказали конец снегопадов

На протяжении 19-20 декабря снежный циклон потеряет активность.

Об этом на селекторном совещании во вторник сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, передает "Интерфакс-Украина".

"По информации Укргидрометцентра, погодные условия на территории Украины стабилизируются, 19-20 декабря циклон будет держаться северных областей и потеряет свою активность", - сказал он.

По его словам, температура воздуха будет колебаться в пределах от 5 градусов мороза до 4 тепла.

Небольшой снег ожидается в Житомирской, Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, отдельных районах Полтавской и Кировоградской областей.

Как сообщает на своей странице в Facebook сам Укргидрометцентр, 20 декабря в Украине будет небольшой снег, лишь в южных, ночью и в восточных областях без осадков.

На дорогах страны, кроме юга и востока, гололедица. Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с.

Температура в течение суток 1-6, в Карпатах 7-12 мороза; в южных и восточных областях ночью 0-5 мороза, днем от 1 мороза до 4 тепла.