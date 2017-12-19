"Грады", минометы, БМП: боевики стреляли в районе нескольких сел - штаб

Боевики в дальнейшем применяют реактивные системы залпового огня и минометы, запрещенные минскими договоренностями.

Об этом говорится в сообщении штаба пресс-центра АТО в Facebook.

Согласно информации, ситуация в районе проведения АТО остается сложной.

"Агрессор и дальше применяет реактивные системы залпового огня и минометы, запрещенные минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

"На Луганском направлении российско-террористические войска в полдень из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" обстреляли наши оборонительные укрепления вокруг Зайцевого. В общем оккупанты выпустили здесь 20 реактивных снарядов", - сообщили в штабе.

В то же время, там заявили, что позиции ВСУ в этом районе "враг обстреливал из минометов различных видов и вооружения БМП".

"Также, из тяжелых 120-х минометов и всего спектра пехотного вооружения, захватчики вели огонь вблизи Троицкого, Новотошковского, Новоалександровки и Новолуганского. Из стрелкового оружия боевики нарушали перемирие неподалеку Луганского", - сообщили в штабе.

"На Донецком направлении оккупанты, подвергая опасности гражданское население, выпустили 7 мин 120-го калибра по населенному пункту Водяное. Последствия обстрела выясняются. С минометов различных видов враг вел огонь вблизи Павлополь, Лебединского, Пескова и Каменки. Кроме того, из гранатометов противник беспокоил защитников Авдеевки и Новотроицкого", - говорится в сообщении.

В общем, от полуночи, боевики совершили 21 обстрел позиций сил АТО, - заявили в пресс-центре.