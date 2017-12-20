США внесли Кадырова и еще 4 россиян в список Магнитского

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Среда, 20 декабря 2017, 19:41

США внесли главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова и еще четырех россиян в санкционный список согласно закону, известного как Акт Магнитского за нарушение прав человека.

Об этом говорится на сайте министерства финансов США.

"Офис по вопросам контроля за внешними активами (OFAC) Министерства финансов США объявляет новое положение о санкциях в соответствии с Актом Магнитского", - говорится в документе.

Кадырова внесли в санкционный список, потому что он ответственен за внесудебные убийства, пытки или другие грубые нарушения международно признанных прав человека, совершенные против лиц, стремящихся разоблачить незаконную деятельность должностных лиц российского правительства.

Кроме Кадырова в список внесли Аюба Катаева, Юлию Майорову, Андрея Павлова и Алексея Шешеня.

Отмечается, что санкции против вышеупомянутых лиц вступят в силу 21 декабря.

Как известно, Конгресс принял Акт Магнитского в 2012 году. Он определяет список санкций против российских чиновников, которых обвиняют в нарушениях прав человека.

Этот Акт назвали в честь российского аудитора и юриста Сергея Магнитского. В 2008 году его арестовали в России, а в следующем году он умер в СИЗО.

По утверждениям правозащитников, его довели до смерти из-за того, чтоо он раскрыл преступную схему, с помощью которой сотрудники МВД и чиновники отмывали миллиарды рублей.

Темы: США Кадыров санкции Росcия
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