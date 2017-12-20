ГПУ требует от СБУ найти компромат на министра финансов

Сотрудник Генпрокуратуры Константин Кулик отправил письмо-поручение СБУ с требованием найти компромат на министра финансов Александра Данилюка.

Об этом сообщил нардеп Сергей Лещенко со ссылкой на соответствующее письмо.

"В поручении в адрес СБУ Кулик потребовал проверить основанный им (Александром Данилюком - УП) "Центр Бендукидзе", а также всех контрагентов организации - в том числе советника президента Марию Гайдар, бывшего редактора Forbes Владимира Федорина, заместителя министра финансов Сергея Марченко, ну а также Михаила Саакашвили в придачу", - пишет Лещенко.

В частности Кулик поручил проверить "Центр Бендукидзе" "на причастность к передаче информации представителям иностранных государств, а также наличие другой компрометирующей информации".

"Полученные материалы прошу безотлагательно направить в адрес Генпрокуратуры для присоединения к материалам уголовного дела по преступной организации Януковича", - говорится в документе.

По информации Лещенко, эта проверка Данилюка связана с конфликтом с окружением Порошенко, в частности с главой налоговой инспекции Киева Людмилой Демченко.

"На следующий день после разоблачительных заявлений министра финансов о том, что рынок фиктивного НДС в Киеве составляет миллиард гривен в месяц, против него началась новая серия атак - на этот раз из-за якобы "неуплаченных налогов", - рассказал нардеп.

По словам Лещенко, эти проверки Данилюка происходят из-за "отказа принять правила игры".

"Глава финансового министерства просто не захотел быть слепой марионеткой президента и его администрации", - считает Лещенко.

Как известно, Константин Кулик - экс прокурор зоны АТО. Он находится под следствием НАБУ по статье "незаконное обогащение".

Из-за разглашения прослушивания супругов Куликов генпрокурор Юрий Луценко открыл дело против главы НАБУ Артема Сытника.

По информации Сергея Лещенко, Кулика связывали близкие отношения с убитым в перестрелке под Москвой Евгением Жилиным, лидером группировки "Оплот".

После побега Януковича Кулик присягнул новой власти и пошел работать под руководство Анатолия Матиоса, с которым позже поссорился.

"Во времена Луценко Кулик оказался полезен тем, что провернул откровенную аферу с конфискацией денег Януковича, которые повесили на фиктивного директора, в прошлом коллеги Кулика по работе Аркадия Кашкина, а затем, чтобы не дать обществу увидеть фальшивку - засекретили решение суда", - отмечает Лещенко.

Сейчас Кулик работает в международном управлении Генпрокуратуры.