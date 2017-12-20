MI6: установка, из которой сбили "Боинг", имеет российское происхождение

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Среда, 20 декабря 2017, 23:22

В британской разведке MI6 заявили, что ракетная установка, из которой сбили малазийский самолет рейса MH17 над Донбассом, имеет российское происхождение.

Об этом говорится в ежегодном докладе комитета по разведке и безопасности парламента Великобритании, передает "Радио Свобода".

"Россия ведет информационную войну в массовом масштабе. Один из ранних примеров - очень интенсивная, многоканальная попытка пропаганды, чтобы убедить мир в том, что Россия не несет ответственности за сбивание самолета MH17 (абсолютная неправда: мы знаем, и не имеем никакого сомнения, что российские военные предоставили и впоследствии вывезли обратно ракетную пусковую установку)", - пишут в отчете.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 в Донецкой области.

Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Международная команда расследователей Bellingcat обнародовала доклад, в котором говорится о том, что перевозка установки "Бук", из которой предположительно был сбит самолет рейса MH17, осуществлял отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский.

Темы: Росcия Британия катастрофы
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