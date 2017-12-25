Газпром vs Нафтогаз: В РФ уверены, что суд в Стокгольме стал на их сторону

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Понедельник, 25 декабря 2017, 18:50

Зампред правления ОАО "Газпром" Александр Медведев заявил, что суд Стокгольма удовлетворил в основных положениях иск "Газпрома" к "Нафтогазу". 

Как передает РИА "Новости", об этом Медведев заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

"То, как это представляет украинская сторона, называется: плюй в глаза - все божья роса",  - заявил он. 

Также представитель "Газпрома" отметил, что полное удовлетворение судом требований российской компании привело бы "к банкротству не только "Нафтогаза", но и Украины".

Он добавил, что пока российская компания не получила выплаты за поставленный газ, которые взыскал суд, а за три дня просрочки "Нафтогаз" должен "Газпрому" почти 2 миллиона долларов.

Как известно, 22 декабря НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что выиграл арбитраж против "Газпрома" по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам.

Также Стокгольмский арбитраж принял решение, что НАК "Нафтогаз Украины" не должен платить за газ, поставленный "Газпромом" на временно оккупированные территории Донбасса.

Темы: Нефтегаз Газпром суд
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