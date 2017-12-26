На Киевщине задержали женщину: брала взятку автомобилем - прокуратура

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Вторник, 26 декабря 2017, 21:44

На Киевщине задержали чиновницу одного из поселковых советов, которая получила взятку в виде автомобиля.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры города Киева в Facebook.

Указывается, что женщина - секретарь бюджетной комиссии.

"Женщину-чиновника задержали после передачи второй части взятки, которую она получила в виде автомобиля "Volkswagen Sharan" и денежных средств в сумме 5000 гривен. Первая часть взятки составляла 2000 долларов США и была получена злоумышленницей в ноябре текущего года", - говорится в сообщении.

"Следствием установлено, что неправомерную выгоду чиновник потребовал от предпринимателя за содействие в принятии положительного решения председателем и членами исполкома поселкового совета о предоставлении разрешения на размещение двух МАФов на территории указанного поселка", - заявляют в прокуратуре.

Женщине готовится сообщение о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием).

Украинская правда
Темы: взятка прокуратура авто
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