Суд закрыл дело против экс-главы Госуправления делами

Печерский районный суд Киева освободил от уголовной ответственности бывшего председателя Государственного управления делами Игоря Тарасюка и снял арест с его имущества.

Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на определение суда от 22 декабря.

Отмечается, что соответствующее ходатайство поступило в суд 1 августа. Причина - окончание сроков.

В судебном заседании прокурор и защитник подсудимого поддержали это ходатайство.

Тарасюк заявил суду, что он не возражает против фактических данных совершения преступления, в котором он подозревается.

Экс-глава Госуправления делами подозревался в том, что в 2006-2007 годах способствовал Виктору Януковичу и его окружению в завладении комплексом отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье" общей стоимостью 506 млн гривен.

В решении суда указано, что Тарасюк не был знаком со схемой завладения госсобственности и не имел целью причинить ущерб государственным интересам.

2 марта 2017 года ему было сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение ими путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

Но потом прокуратура изменила подозрение на ч. 2 ст. 367 (служебная халатность), поскольку не увидела умысла в действиях председателя Госуправления делами.

Срок привлечения к ответственности по этому обвинению составляет 5 лет, и, соответственно, истек в 2012 году.

Суд удовлетворил ходатайство, освободил Тарасюка от уголовной ответственности и закрыл уголовное производство.

Также суд снял арест с его имущества, а именно с домовладения и 4 автомобилей, в том числе Bentley Brooklands и Porshe 911 Turbo S.

Кроме того, суд снял арест с пистолета Glock 19, устройства, визуально похожего на специальные технические средства для отслеживания спецсигналов Protect 1203, 4 золотых слитков, металлической сабли и 2 ножей.

Как сообщалось, 2 марта прокуратура сообщила о подозрении экс-руководителю Государственного управления делами Игорю Тарасюку.

Экс-руководитель ГУД фигурировал в качестве подозреваемого в уголовном производстве по фактам создания и деятельности преступной организации и завладения в ее составе государственным имуществом - комплексом отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье", общей стоимостью 540 млн грн.

ГПУ просила суд арестовать Тарасюка, но тот отпустил подозреваемого под залог в 6,4 млн гривен.