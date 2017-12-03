В двух украинцев конфисковали автомобили из-за контрабанды сигарет

Государственная фискальная служба конфисковали автомобили в двух украинцев, которые в субботу пытались перевезти в Польшу контрабандные сигареты.

Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы.

"В пункте пропуска "Устилуг" в полости топливного бака легкового автомобиля "Volkswagen" 1994 года выпуска польской регистрации правоохранителями найдено почти 160 пачек сигарет", - говорится в сообщении.

Также пограничники нашли 400 пачек сигарет в автомобиле "Citroën" на пункте пропуска "Угринов".

"400 пачек курева были скрыты в запасном колесе, под обшивкой салона и в панели приборов транспортного средства", - отметила пресс-служба.

ГФС конфисковала сигареты и автомобили, как средства контрабанды.