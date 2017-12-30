Путин поздравил Трампа с Новым годом и пожелал "равноправия и взаимного уважения"

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Суббота, 30 декабря 2017, 23:10

Президент РФ Владимир Путин поздравил лидера США Дональда Трампа с новогодними праздниками и пожелал "развития отношений между странами" на принципах "равноправия и взаимного уважения".

Об этом говорится в поздравлении Путина с праздниками в адрес глав иностранных государств, правительств и руководителей международных организаций.

По мнению Путина, "в нынешней непростой международной обстановке выстраивание конструктивного российско-американского диалога особенно востребовано - для укрепления стратегической стабильности в мире и поиска оптимальных ответов на глобальные вызовы и угрозы", говорится в сообщении.

Президент РФ уверен, что основой для развития отношений между РФ и США должны стать принципы равноправия и взаимного уважения, что позволит "продвинуться в построении прагматичного сотрудничества".

Темы: Путин Трамп США Росcия
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