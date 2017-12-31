Суд арестовал мужчину, захватившего заложников в Харькове

Суд избрал Владимиру Безуху, который 30 декабря захватил заложников в отделении "Укрпочты" в Харькове, меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без возможности внесения залога.

Соответствующее решение решение принял Киевский суд Харькова 31 декабря, сообщает "Укринформ".

"Суд решил удовлетворить ходатайство прокуратуры о содержании под стражей Безуха Владимира Владимировича, поскольку последний подозревается в совершении особо тяжких уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 147 Уголовного кодекса Украины (захват заложников)", - объявила судья Валентина Божко.

"Применить относительно Безуха Владимира Владимировича меру пресечения в виде содержания под стражей Харьковского учреждения исполнения наказаний №27 на 60 суток - до 27 февраля 2018 года, без определения залога", - отметила она.

Как известно, днем 30 декабря в Харькове на ул.Шевченко возле ТЦ "Рост" неизвестный захватил отделение "Укрпочты". В помещении находились люди.

Злоумышленник заявил, что на нем прицеплена взрывчатка, которую он готов применить.

На место инцидента прибыл КОРД.

Задержание нарушителя произошло без потерь, жертв и пострадавших во время спецоперации не было.

По факту событий в Харькове открыто уголовное производство, нарушителю грозит от 7 до 15 лет.