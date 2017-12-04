В Румынии - снова митинги из-за судебной реформы

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Понедельник, 4 декабря 2017, 00:54

В воскресенье, 3 декабря, жители Румынии вышли новые протесты против планов правящей коалиции внести изменения в судебное законодательство.

Об этом сообщает Укринформ.

Антиправительственные митинги прошли в Бухаресте, Клуже, Дэви, Тыргу-Муреше и других городах.

"Законы о внесении изменений в систему правосудия не должны быть приняты. Пресса, гражданское общество и представители других демократических государств выступают с аналогичными требованиями, однако парламентарии не хотят прислушиваться к нашему мнению. Мы обязаны остановить правовой беспредел", - отметили организаторы акции.

Как известно, 5 ноября в Румынии начались протесты из-за судебной реформы.

ранее Минюст Румынии объявил о планах внести правки в судобное законодательство, которые и сейчас находятся на стадии обсуждения в парламенте. Изменения приведут к политическому контролю в судебной системе в одном из самых коррумпированных государств ЕС, отмечает издание. 

Социал-демократическая партия заявила, что намерена одобрить изменения до конца текущей парламентской сессии. Наиболее оспариваемые изменения включают в себя основательную реформу судебной инспекции, которая контролирует, в частностни, порядок назначения главных прокуроров. 

Планируется также обсудить и ряд законопроектов о смягчении уголовного наказания за коррупцию.

В феврале попытки коалиции противостоять борьбе с коррупцией на высоком уровне спровоцировали массовые уличные протесты.

Темы: Румыния митинги
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