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У Румунії - масові протести через судову реформу

Неділя, 5 листопада 2017, 21:51

У неділю в столиці Румунії - Бухаресті - та інших містах країни почалися протести проти планів правлячої коаліції внести зміни у судове законодавство.

Як повідомляє Reuters, участь в акціях протесту в Бухаресті брали не менше 12 тис. осіб. Вони скандували "Ми не хочемо бути нацією злодіїв".

Також серед гасел - "Руки геть від правосуддя", "Ми не хочемо жити в країні злодіїв і корупціонерів", "Ми - представники покоління, яке повинно зупинити правове свавілля", повідомляє Укрінформ.

Рух автомобільного транспорту в центрі Бухареста повністю зупинено. Учасники акції протесту пройдуть маршем до будівлі румунського парламенту.

 
 
 

Профспілки почали процес загального страйку і оголосили про протести, які будуть розпочаті в цьому місяці. Уряд відклав нараду для обговорення змін до законодавства до 6 листопада.

Як відомо, раніше Мін'юст Румунії оголосив про плани внести правки у судове законодавство, які і зараз перебувають на стадії обговорення в парламенті. Зміни призведуть до політичного контролю в судовій системі в одній з найбільш корумпованих держав ЄС, зазначає видання.

Соціал-демократична партія заявила, що має намір схвалити зміни до кінця поточної парламентської сесії. Найбільш спірні правки містять грунтовну реформу судової інспекції, яка контролює, зокрема, порядок призначення головних прокурорів.

Планується також обговорити і ряд законопроектів про пом'якшення кримінального покарання за корупцію.

У лютому спроби коаліції протистояти боротьбі з корупцією на високому рівні спровокували масові вуличні протести.

Українська правда

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Теми: Румуніякорупціямітинги
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