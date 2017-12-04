Гройсман за ликвидацию дублирующих функций райсоветов и администраций

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Понедельник, 4 декабря 2017, 11:22

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за ликвидацию дублирующих функций районных советов и районных администраций.

Об этом он сказал на II Всеукраинском форуме объединенных общин в Киеве 4 декабря.

"Нам надо принять закон об административно-территориальном устройстве. Нам нужно ликвидировать дублирование функций районных советов, администраций. Там, где в пределах одного района созданы одна, две, три и более общин, там должно быть повсеместное полноценное местное самоуправление на базе объединенной территориальной общины", - сказал Гройсман.

Он пояснил, что представители общины смогут управлять ею лучше, чем кто-либо другой.

"Вы непосредственно проходите прямые выборы, вас люди выбирают, вы каждый день смотрите людям в глаза. И если вы ответственны, вы всегда будете успешны, вы всегда будете понимать проблемы людей лучше, чем кто-либо назначенный на любую должность", - сказал премьер.

"Потому наша модель конечная – это повсеместное местное самоуправление с самодостаточными и сильными общинами", - подытожил Гройсман.

Ирина Балачук, УП
Темы: Гройсман местная власть
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