Большинство украинцев не верят в успех реформ и винят чиновников

Подавляющее большинство украинцев не верят в успешность реформ: 27% уже не верят, однако часть надежды еще есть, а 40% не верят вовсе.



Об этом свидетельствует опрос, проведенный фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии с 23 октября по 5 ноября.



Убеждены в успехе реформ лишь 5%, еще 22% в целом имеют веру, но с некоторыми сомнениями.

А число отчаявшихся растет: в прошлом году совсем отчаявшихся было 28%.

Оценка реформ гражданами и экспертами РПР

Теперь 41% населения считает, что вообще не было сделано ничего, еще 35% – что сделано 10% необходимого, 10% – что не более трети, 0,5% – что не более половины, и только 0,4% ответили, что большая часть необходимых реформ уже сделана.



По мнению граждан, больше всего реформам сопротивляются бюрократия, чиновники (35%) и олигархи (34%). 29% опрошенных считают тормозом реформ правительство, еще 25,7% президента.

В то же время, как на двигатель реформ 30% украинцев полагаются на правительство, 28,5% на президента, 27% на население, 26% на общественные организации и волонтеров, еще 17% на страны Запада.

По сравнению с прошлым годом несколько больше надежд население стало возлагать на себя, общественные организации и волонтеров и несколько меньше – на Запад.

При этом менее трети украинцев (28%) готовы терпеть снижение уровня собственной жизни ради конечного успеха реформ (из них 21% готовы терпеть не более года). 37% не могут терпеть дальше, ибо их материальное положение невыносимо уже сейчас, а 30% – потому что не верят в успех реформ (по сравнению с прошлым годом это разочарование выросло на 10%).



63% считают, что государство должно предоставлять максимум бесплатных услуг: образование, медицина, пенсия, даже если придется увеличить налоги. Не согласны с этим 24%. Еще 20% считают, что нужно минимизировать роль государства, уменьшая налоги для людей, которые способны сами обеспечить образование, медицину, пенсию.



Иерархия самых важных для украинцев реформ уже три года подряд остается стабильной, констатируют социологи. Наиважнейшие: антикоррупционная реформа (60%), реформа здравоохранения (44%), пенсионная реформа и реформа системы социальной защиты (36%), реформа органов правопорядка (34%), люстрация чиновников (21%), реформа армии, укрепление обороноспособности (20%).



Относительно успешными из них признали только пенсионную реформу (9%), образовательную реформу (5%) и реформирования армии (5%). Ни одной успешной реформы не указали 77% населения.

Приоритеты граждан и экспертов РПР среди реформ

В то же время украинцы плохо осведомлены даже о тех реформах, которые недавно приняты: хорошо знают об образовательной реформе 8%, медицинской – 9%, пенсионной – 11%; знают некоторые положения, соответственно, 39%, 44% и 47%; остальные ибо "что-то об этом слышали", либо не знают ничего.



Полностью поддерживают образовательную реформу 11%, медицинскую – 8%, пенсионную – 8,5%, поддерживают некоторые положения – соответственно, 39%, 39% и 39%. Наиболее не поддерживают совсем медицинскую реформу – 41% и пенсионную – 39%. Образовательную реформу не поддерживают 29%.



Социологи опрашивали 1614 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,6%.



Параллельно спрашивали о реформах и экспертов "Реанимационные пакета реформ".