Садовый рассказал подробности допроса в СБУ

Городской председатель Львова Андрей Садовый дал показания сотрудникам СБУ в рамках уголовного производства, открытого из-за карты с так называемыми "народными республиками ДНР и ЛНР" во время Львовского форума безопасности.

Об этом сообщает "ZАХID.NET".

По его словам, к расследованию привлекли пятерых сотрудников СБУ. Во время общения, его расспрашивали об участниках форума и проведенных встречах.

"Меня спрашивали, кто был среди участников форума, я им рассказал. Предоставил программу форума. Передал ту статью, которая вызвала интерес. Рассказал о своих встречах с командующим сухопутными войсками США в Европе Беном Ходжесом, рассказал о встрече с Майклом Карпентером. Был целый ряд других встреч. Они это все записали. Наверное, будут опрашивать других участников форума спикеров, панелистов, такая правда", - сказал Андрей Садовый.

Садовый сообщил, что 5 декабря, будут давать показания сотрудники "Института города", который был соорганизатором форума.

Как известно, 30 ноября, председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка пообещал подать заявление в СБУ о поддержке "народных республик" со стороны организаторов и участников Львовского безопасности форума, который проходил в помещении Украинского католического университета (УКУ).

Основанием стал тот факт, что на англоязычной карте позади участников форума были перечислены поддерживаемые Россией ячейки сепаратизма - Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия, Донецка и Луганска "народные республики", а также аннексированный Крым.