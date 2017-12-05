Чалый: США могут дать Украине $50 млн на оружие еще до конца года

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Вторник, 5 декабря 2017, 04:38

Посол Украины в США Валерий Чалый рассчитывает, что президент Дональд Трамп до конца текущего года подпишет закон о выделении Украине $50 млн на летальное оружие.

Об этом Чалый рассказал в интервью Радио Свобода.

"Думаю, что это будет еще в этом году. А что касается предоставления мощного летального оружия, то это отдельное решение, которое должно быть принято именно президентом, все подготовительные процедуры на сегодняшний день проведены", - сказал посол.

Он также выразил надежду на то, что президент США прислушается к аргументам Украины и предоставит это оружие до марта следующего года.

"Это политическое решение, и оно будет приниматься с учетом национальных интересов США. Надеемся, что наши аргументы о том, что предоставление такого вооружения еще до президентских выборов в России является очень важным и станет дополнительным рычагом влияния, будут услышаны", - сказал Чалый.

Как известно Сенат США одобрил оборонный бюджет США на следующий год, предусматривающий 350 миллионов долларов на помощь Украине в сфере безопасности.

Темы: оружие США Донбасс Росcия
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