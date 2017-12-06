НАБУ незаконно "слушала" около сотни чиновников – Луценко

Национальное антикоррупционное бюро снимало информацию с телефонов сотни граждан – нардепов, судей, чиновников – без разрешения суда, что является незаконным.

Об этом на заседании Верховной Рады 6 декабря заявил генпрокурор Юрий Луценко, отвечая на вопрос о незаконном прослушивании народных депутатов антикоррупционным бюро.

"По НАБУ я действительно имею много проблем с возможными нарушениями законодательства... Первой нашей проблемой была проблема снятия информации с мобильных телефонов, на которые в свое время НАБУ получило разрешение на 17 абонентов от суда", - сказал Луценко.

Он добавил, что при этом НАБУ снимало информацию из телефонов 114 человек.

"Суд разрешил снять информацию с 17 абонентов, а сняло (НАБУ – ред.) со 114. Кто эти люди? Это охрана президента воюющей страны, народные депутаты, судьи, другие чиновники", - сказал генпрокурор.

По его словам, он подумал, что это техническая ошибка, вызвал к себе руководителя НАБУ Артема Сытника и указал на это.

"Он (Сытник – ред.) сказал, что у меня все нормально. Я говорю, уважаемый Артем Сергеевич, ну вот же подпись твоего руководителя, от решения суда – 17, а вот подпись твоего руководителя – 114. Вот отчет СБУ, что снято со 114. Это надо как-то решить", - сказал Луценко.

Он добавил, что не говорил об этом раньше, потому что надеялся, что парламент назначит аудит, и он все эти материалы передаст аудиторам.

"Разница между прослушиванием и снятием информации велика. Снимать информацию о том, что говорит, по запросу НАБУ, о тексте разговора, по закону может и делает СБУ. Если есть разрешение суда, соответствующий запрос, например, и о провокации взятки, то СБУ предоставляет свои распечатки, пример, о том, что говорила представитель ДМС. И это законно.

НАБУ же самостоятельно снимает информацию с мобильных терминалов о том, с кем говорил абонент, и где находилась трубка (локация) в тот или иной момент. Снятие такой информации без решения суда является нарушением, которое наказывается так же, как незаконное прослушивание", - сказал генпрокурор.

Он добавил, что на его замечания НАБУ не отреагировало.

"Я не хочу разрушать авторитет и возможности НАБУ, я чувствую себя на одной стороне баррикад. Но бороться с преступлениями незаконными методами – рано или поздно приведет к созданию ЧК. Сегодня я вынужден говорить об этом и просить комитет разобраться с этим и назначить аудит (НАБУ - ред.)", - подытожил Луценко.

О задержании на взятке агента НАБУ, срыве спецоперации и конфликте между ГПУ и НАБУ читайте в материале УП "Агенты под ударом. Как развивалась и чем закончится очередная атака на НАБУ"