Детали новой встречи Суркова и Волкера еще обсуждают

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Четверг, 7 декабря 2017, 10:41

Сроки очередной встречи помощника президента России Владислава Суркова со спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером пока не определены.

Об этом сказал журналистам руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, сообщает "Интерфакс".

"Мы пока не можем предполагать, когда будет встреча до конца года или в январе 2018 года. Пока договоренности нет", – признался он.

По словам Чеснокова, пока обсуждается повестка встречи, в том числе предложения президента РФ Владимира Путина касательно миссии по охране наблюдателей ОБСЕ.

Чесноков является близким к Суркову человеком.

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