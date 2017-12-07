Суд объявил перерыв по Насирову на месяц

Шевченковский районный суд Киева объявил перерыв в деле отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова.



Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" из зала заседания.



Следующее заседание назначено на 19 января из-за загруженности суда.



Так, по требованию стороны защиты, обвинение должно было зачитать весь текст обвинительного акта, который, по словам прокурора САП Романа Симкива, содержит 780 страниц.



При этом, за отведенный на судебное заседание час, защита успела прочитать только 30 страниц, после чего был остановлен судом.



"Соответственно, следующая стадия исследования доказательств еще не скоро будет. Возможно, это 3-4, возможно, больше месяцев, когда мы сможем вызвать свидетелей, когда мы сможем показать собранные документы", - отметил Симкив.

Сам Насиров, комментируя требование защиты о необходимости зачитывания обвинительного акта в полном объеме, пояснил, что, по его мнению, там "нет ничего, что касается обвинения", а само дело состоит из "цитирования налогового кодекса и цитирование другого законодательства".

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В то же время Насиров сказал, что он выступает за как можно быстрее рассмотрение дела.

"Мы будем обращаться в суд, чтобы они назначали заседания чаще, возможно, пересмотрели даже те заседания, которые были сегодня озвучены и назначены", – отметил отстраненный глава фискальной службы.

Как известно, следствие считает, что Насиров течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма" Хас", ООО" Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".