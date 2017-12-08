До 31 декабря вузы должны подготовить правила поступления на 2018 год - МОН

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Пятница, 8 декабря 2017, 05:59

До 31 декабря заведения высшего и профессионального образования должны подготовить Правила приема на 2018-й и опубликовать их на своих сайтах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"После официальной регистрации в Минюсте Условий приема на 2018 год, разработанных МОН, задачей учебных заведений является создание собственных Правил приема. Это должно быть выполнено в течение декабря", - заявил начальник Департамента высшего образования МОН Олег Шаров.

"Также до конца года Правила должны быть внесены в единую государственную электронную базу в сфере образования и обнародованы на веб-страницах заведений", - добавил Шаров.

Основные конкурсные предложения - где может быть бюджетный набор, также нужно внести до 31 декабря. Они будут учтены при формировании государственного заказа.

Небюджетные конкурсные предложения можно вносить до 1 мая 2018 года.

Возможность вносить Правила приема в ЕГЭБО откроют уже на следующей неделе.

Темы: образование Минобразования
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