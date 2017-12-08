Минюст: В министерство ворвались работники НАБУ

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Пятница, 8 декабря 2017, 13:08

Министерство юстиции заявляет о проведении Национальным антикоррупционным бюро обысков в ведомстве в пятницу.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила первый заместитель министра юстиции Наталья Бернацька.

По ее словам "в 7:15 утра без постановления суда в здание Министерства юстиции ворвались сотрудники НАБУ".

"Незаконно изъяли у уборщицы ключи от кабинетов и заперлись внутри. Когда в половине девятого на работу пришли наши сотрудники и потребовали через закрытую дверь решение суда, или хоть какие-то документы, детективы НАБУ убежали без каких-либо объяснений через черный ход", - написала она.

"Мы не знаем, какие документы были похищены в ходе этой провокации", - добавила Бернацька.

Она также сообщила, что 14 часов состоится брифинг, где озвучат детали "этого акта беззакония".

Украинская правда
Темы: НАБУ Минюст обыски
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