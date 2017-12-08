Генерал с РФ открещивается от причастности к делу MH17: Дурь

Российский генерал-полковник в отставке Николай Ткачев считает "глупостью" обвинения в причастности к сбиванию малайзийского Boeing MH17 в июле 2014 года.

Об этом Ткачев сказал, комментируя выводы экспертов Bellingcat и The Insider, ТАСС.

"Я не знаю, кто что там говорит, но это Очевидная глупость и дурь", - сказал российский военный журналистам.

По словам Ткачева, он много лет живет в Екатеринбурге и занимается "военно-патриотическим воспитанием детишек".

"Нахожусь в постоянном контакте с общественным организациями, участвую в различных публичных мероприятиях и всегда в поле зрения средств массовой информации. Больше добавить мне нечего", - сказал генерал-полковник.

Ранее Bellingcat и The Insider установили в общем расследовании, что ключевым фигурантом дела о сбитом над Донбассом "Боинг" рейса MH17 является российский генерал-полковник Николай Ткачев, главный инспектор Центрального военного округа РФ.

Так, две независимые экспертизы подтвердили, что голос разыскиваемого следствием человека с позывным "Дельфин" идентичен голосу генерала Ткачева.

Как известно, 17 июля 2014 года "Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам – Куала-Лумпур, упал в захваченной Донецкой области – все 298 человек погибли.

Эксперты установили, что пассажирский самолет сбили из установки "Бук", привезенной боевикам из России. РФ свою причастность отрицает.

По выводу Bellingcat, "Бук" перевозил отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский ("Хмурый").