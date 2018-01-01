Сутки в АТО: 7 обстрелов, 1 боец ВСУ травмирован
За прошедшие сутки, 31 декабря, боевики 7 раз нарушили перемирие – 1 украинский военнослужащий получил ранение.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Прошлые сутки в очередной раз доказали, что российско-оккупационные войска продолжают пренебрегать договоренностями по новогодне-рождественскому перемирию. Обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины с их стороны не прекратились", –говорится в заявлении.
На Луганском направлении боевики применили 82-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы вблизи Луганского, из стрелкового оружия оккупанты провоцировали наших защитников в районе Станицы Луганской.
На Донецком направлении, в ночное время, противник из стрелкового оружия и гранатометов неоднократно обстреливал наши оборонительные укрепления возле Верхнеторецкого.
На Приазовье враг с минометов различных калибров грубо нарушал перемирие возле Гнутового и Широкиного.
Неподалеку Водяного – вел огонь из гранатометов и легкого пехотного вооружения.