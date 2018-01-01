Сутки в АТО: 7 обстрелов, 1 боец ​​ВСУ травмирован

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Понедельник, 1 января 2018, 05:39

За прошедшие сутки, 31 декабря, боевики 7 раз нарушили перемирие  1 украинский военнослужащий получил ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Прошлые сутки в очередной раз доказали, что российско-оккупационные войска продолжают пренебрегать договоренностями по новогодне-рождественскому перемирию. Обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины с их стороны не прекратились", говорится в заявлении.

На Луганском направлении боевики применили 82-мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы вблизи Луганского, из стрелкового оружия оккупанты провоцировали наших защитников в районе Станицы Луганской.

На Донецком направлении, в ночное время, противник из стрелкового оружия и гранатометов неоднократно обстреливал наши оборонительные укрепления возле Верхнеторецкого.

На Приазовье враг с минометов различных калибров грубо нарушал перемирие возле Гнутового и Широкиного.

Неподалеку Водяного  вел огонь из гранатометов и легкого пехотного вооружения.

Темы: АТО Донбасс
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