Путин вспомнил детство и признался в ненависти к камерам

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что его семья "жила небогато", но могла себе позволить купить телевизор, и признался, что не любит появляться перед телекамерами.

Об этом Путин заявил в эфир юбилейной программы "Время" на "Первом канале", пишет "ТАСС".

"Мы жили небогато, но телевизор у нас был", - рассказал Путин и добавил, что его родители "жили от зарплаты до зарплаты, а частенько и занимали до зарплаты".

Также президент РФ признался, что не очень любит появляться на телеэкране.



"Я старался быть немножко не публичным человеком... Что касается вообще работы с камерой, ... для меня всегда было ... не могу сказать отвратительно. Но было неприятным ... всякий макияж и так далее. Это всегда вызывало и до сих пор вызывает у меня какой-то внутренний протест и неприятие. Я этого не люблю", - добавил Путин.