В Саудовской Аравии женщинам разрешат ходить на футбол

12 января в Саудовской Аравии вступает в силу закон, который позволит женщинам посещать футбольные стадионы.



Об этом со ссылкой на Arabian Businnes, сообщает "Укринформ".



Отмечается, что 12, 13 и 18 января в стране состоятся футбольные матчи, приуроченные к началу действия закона.



Женщины, однако, будут размещаться на стадионе только в специальных секторах.



Как сообщалось, в 2018 году женщины в Саудовской Аравии получат право управлять грузовиками и мотоциклами.