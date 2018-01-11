В зоне АТО военные сбили вражеский беспилотник

9751 просмотр
Четверг, 11 января 2018, 10:21

В течение новогодне-рождественского перемирия украинские подразделения ПВО сбили уже второй вражеский беспилотник в зоне проведения антитеррористической операции.

Об этом информирует пресс-центр штаба АТО в четверг.

"10 января около 21.23 был обнаружен беспилотный летательный аппарат противника, вероятно типа "Орлан 10". Вражеский беспилотник осуществлял сбор разведывательной информации по маршруту Горловка - Артемово - Курдюмовка - Очеретино", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после подтверждения работы беспилотника радиолокационными средствами ПВО, около 23:40 цель была уничтожена огневым подразделением противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

В штабе АТО отмечают, что в течение этой ночи, на донецком и приморском направлении украинские подразделения радиотехнических войск зафиксировали разведывательные полеты еще двух враждебных БПЛА.

"Эти факты являются очередным доказательством грубых нарушений российско-оккупационными войсками новогодне-рождественского перемирия и Минских договоренностей", - отмечают силы АТО.

Как сообщалось, 28 декабря 2017 года, был обнаружен и уничтожен российский беспилотник типа "Орлан 10", осуществлявший сбор разведывательной информации по маршруту Зайцево - Кодыма - Семигорье.

Темы: АТО
powered by lun.ua
По теме
Сутки в АТО: Погибло трое бойцов ВСУ, есть раненые 11 января 2018, 07:08
В зоне АТО не утихают обстрелы - штаб 10 января 2018, 18:46
В зоне АТО ранены двое военных 10 января 2018, 13:29
Все новости
Главные новости
В штабе АТО уточнили, где погибли 3 бойца
ГПУ прокомментировала обнародованный приговор по спецконфискации
Хроника 11 января. "Беркут" снимает маски, а в Крыму массово отбирают имущество
Сутки в АТО: Погибло трое бойцов ВСУ, есть раненые
Все новости

8 полезных книг, которые помогут жить и работать продуктивнее

От создателей: бренд, шьющий одеяла-пуховики

здоровье

Украинская йога. Татьяна Пивень