Чиновник Киевской таможни погорел на "откатах" – СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым разоблачили на взятке чиновника одного из таможенных постов Киевской таможни Государственной фискальной службы.
Об этом сообщает в четверг пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что государственный служащий систематически требовал у коммерсантов и физических лиц "откат" в размере пятьдесят процентов от суммы обязательных платежей за растаможку международных экспресс-отправлений, стоимость которых превышала установленный законом размер 150 евро.
Противоправный механизм заключался в занижении реальной стоимости товара, в результате чего уменьшались поступления в государственный бюджет в виде таможенных платежей.
Оперативники спецслужбы задокументировали очередной факт вымогательства злоумышленником неправомерной выгоды от частного предпринимателя за таможенное оформление международного почтового экспресс-отправления партии товаров широкого потребления.
Злоумышленника задержали в одном из сел Бориспольского района Киевской области после получения от предпринимателя 400 долларов США.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Должностному лицу объявлено о подозрении в совершении преступления. Мужчина задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия.