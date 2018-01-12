Мэр Винницы стал мэром-инноватором Украины 2017

Мэр Винницы Сергей Моргунов избран мэром-инноватором Украины 2017.

Общенациональное голосование состоялось в рамках специального проекта "Украинской правды" и Международного саммита мэров "Рейтинг украинских мэров-инноваторов".

В голосовании приняли участие более 13 000 человек.

Сергей Моргунов

Второе место занял мэр Житомира Сергей Сухомлин, третье - Юрий Бова, мэр Тростянца.

В пятерку лидеров также вошли мэр Долины Владимир Ладно и мэр Вознесенска Виталий Луков.

Цель специального проекта – продемонстрировать города с населением до 500 тысяч человек, где успешно внедряются инновации.

Голосование за прогрессивного украинского мэра среди 5 финалистов продолжалось с 18 декабря по 11 января.

Среди инноваций Винницы было выделено создание NGO-хаба, площадки для диалога между властью и общественностью, онлайн-чата "Круглосуточный дозор" на сайте Винницкого горсовета, который принимает обращения граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, транспорта и т.д., и открытие центра ИТ-предпринимательства iHUB, который способствует развитию ИТ-сферы в городе.

Рейтинг состоялся в три этапа: сначала кандидатов номинировали путем заполнения анкеты на сайте "Украинской правды", и оценивало жюри по критериям мирового аналога рейтинге European Capital of Innovation.

К ним относятся: городское планирование, общественные услуги, культура, здравоохранение, экология, безопасность и охрана, коммуникация, предпринимательство, стартап-экосистема, бренд города.

Члены жюри обращали внимание не только на применение технологий в этих сферах, но и на креативные решения для линейных задач. Результатом этапа стал перечень из 20 мэров.

Второй этап предусматривал живое обсуждение и экспертное оценивание жюри, где учитывался не только факт наличия электронных сервисов, но и их реальное влияние на жизнь горожан, комплексное развитие города и беспристрастность, репутация мэра.

Третий этап предусматривал общенациональное голосование на сайте "Украинской правды".

В состав жюри вошли: главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева, соучредитель Международного саммита мэров Ирина Озимок, координатор Украинской сети энергетических инноваций Greencubator Роман Зинченко.

В жюри также вошли директор инициативы StartupAmsterdam Рубен Ньювенхаус, член совета РПР Иван Лукеря, директор CANactions Валентина Зотова, главный советник по вопросам самоуправления ПРОМИС Кейди Уорд, исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан, генеральный директор "Датагруп" Михаил Шелемба, основатель проекта "Доступно.UA" Дмитрий Щебетюк, представитель компании VISA Дмитрий Крепак.