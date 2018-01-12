Доллар на межбанке поднялся выше 28,50 гривни

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Пятница, 12 января 2018, 11:38

12 января котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке по состоянию на 10:00 установились на уровне 28,43-28,45 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:00 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,52-28,56 гривни;

Евро - 34,54-34,58 гривни;

Российский рубль - 0,5037-0,5047 гривни.

Курс доллара США опускается в паре с евро в ходе торгов в пятницу, при этом американская валюта завершает в минусе пятую неделю подряд на сигналах ослабления инфляции в Штатах и заявлениях Европейского центрального банка.

Евро к 7:38 по киевскому времени стоил 1,2049 доллара по сравнению с 1,2032 доллара на закрытие прошлой сессии в Нью-Йорке.

В опубликованном накануне протоколе декабрьского заседания ЕЦБ говорится, что Центробанк может в начале 2018 года пересмотреть планы относительно своих будущих действий, "если экономика продолжит увеличиваться, а инфляция еще более приблизится к цели совета управляющих".

Напомним, Национальный банк снизил официальный курс гривни на 12 копеек, установив его на 12 января на уровне 28,44 гривни.

Экономическая правда

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