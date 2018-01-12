Порошенко назвал приоритетные реформы на 2018 год

Президент Петр Порошенко заявляет о планах продолжить активное реформирование Украины в 2018 году.

Об этом он пишет 12 января на своей странице в Facebook.

"В следующем году мы должны продолжить активное реформирование страны. В частности, запланирован ряд законопроектов в финансовой, судебной, инвестиционной сфере и рынке земли", – отметил глава государства.

По словам Порошенко, задача номер один для страны – не потерять темпов фундаментальных изменений.

Как известно, в конце декабря президент Петр Порошенко назвал главным достижением 2017 года введение странами Евросоюза безвизового режима для украинских граждан.



Кроме этого, по его мнению, достижениями являются медицинская, образовательная и пенсионная реформы, а также масштабные ремонты дорог.



Также Порошенко отметил, что членство Украины в Европейском Союзе и вступление в НАТО остается стратегической целью государства, но это перспектива не 2018 года.