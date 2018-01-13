ООН призвала разные страны принять 227 тысяч беженцев

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Суббота, 13 января 2018, 07:17

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев призвало страны активизировать прием мигрантов.

Об этом сообщает Центр новостей ООН.

"На сегодняшний день в третьи страны необходимо переселить 277 тысяч беженцев, нашедших временное убежище, в основном, в Греции, Италии, странах Ближнего Востока или Африки. О готовности принять у себя искателей убежища сообщили лишь несколько государств", - говорится в докладе ООН .

Отмечается, что в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев поступили предложения от стран-доноров на переселение в 2018 и 2019 годах 13 тысяч человек.

Как сообщалось, в течение 2017 года в Европу Средиземным морем прибыли более 171 тысяч мигрантов.

Темы: беженцы ООН
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