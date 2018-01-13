Посольство РФ в Берлине пикетировали в поддержку крымских татар

1272 просмотра
Суббота, 13 января 2018, 17:25

Перед посольством РФ в Берлине в субботу прошла акция в поддержку крымских татар.

Как сообщает Укринформ, ее участники также требовали освобождения других заключенных Кремля, среди которых корреспондент Укринформа Роман Сущенко.

Инициатор и организатор пикета - Форум русскоязычных европейцев. Один из лидеров организации, российский социолог, живущий в Германии, Игорь Эйдман рассказал, что главной целью акции было показать немцам беспрецедентность ситуации.

Форум русскоязычных европейцев организовался в августе-сентябре и был зарегистрирован в конце прошлого года. Кроме членов форума участие в акции приняли украинские и немецкие активисты. "Тему нужно постоянно поднимать, в том числе - в переговорах с российскими властями, и требовать освобождения крымскотатарских политических заключенных, освобождения Крыма от российской оккупации и прекращение национальных репрессий против крымскотатарского народа", - сказал Эйдман.

Европейская правда

Темы: Германия крымские татары Росcия
powered by lun.ua
По теме
Порошенко ждет от Германии дальнейшей поддержки для Украины 13 января 2018, 12:53
СБУ расследует возможную работу Adidas, Puma и DHL в оккупированном Крыму 13 января 2018, 00:30
Российский суд отказал в иске Siemens из-за "крымских турбин” 11 января 2018, 01:04
Все новости
Главные новости
АП: Опубликованные грузинским телеканалом "документы" - вброс ФСБ
Порошенко обещал ФСБ не заниматься антироссийской деятельностью - СМИ
В Британии в авто сожгли иностранца, который воевал в украинской армии
АТО: Боевики впервые за время перемирия применили артиллерию
Все новости
свои люди

Водитель львовского трамвая снимает видеоблоги для YouTube

Спецпроект

Гражданское общество после Евромайдана: что изменилось?

психология

7 путей к счастью на основе научных исследований