Украина будет снимать более 120 фильмов в год за госсредства - Порошенко

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Суббота, 13 января 2018, 18:33

Президент Петр Порошенко утверждает, что благодаря государственной поддержке в Украине будут снимать более 120 фильмов в год.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Увеличив государственное финансирование кинематографа, мы заложили основы для того, чтобы делать за год более 120 фильмов. Уверен, на украинский кинематограф ждет яркое будущее", - написал Порошенко.

Он также отметил, что права на украинский фильм-фэнтези "Сторожевая Застава" приобрели 27 стран.

Как известно, фильм "Киборги" подадут на кинопремию "Оскар" от Украины.

Украинская правда

Темы: Порошенко кино
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