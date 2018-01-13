Украина будет снимать более 120 фильмов в год за госсредства - Порошенко

Президент Петр Порошенко утверждает, что благодаря государственной поддержке в Украине будут снимать более 120 фильмов в год.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Увеличив государственное финансирование кинематографа, мы заложили основы для того, чтобы делать за год более 120 фильмов. Уверен, на украинский кинематограф ждет яркое будущее", - написал Порошенко.

Он также отметил, что права на украинский фильм-фэнтези "Сторожевая Застава" приобрели 27 стран.

Как известно, фильм "Киборги" подадут на кинопремию "Оскар" от Украины.

Украинская правда