Больше всего психических расстройств в украинцев из-за алкоголя и наркотиков - МОЗ

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Суббота, 13 января 2018, 18:57

В Украине чаще всего причиной расстройств психики является употребление алкоголя и наркотиков.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения в ответе "Громадскому".

За 2016 год в Украине зарегистрировано 694 928 людей с расстройствами психики из-за употребления алкоголя и наркотических веществ. Среди таких расстройств: синдром зависимости, амнестический синдром, психотическое расстройство и другие.

На втором месте - расстройства, связанные с травмами мозга или церебральной дисфункцией. К таким болезням, в частности, относятся болезнь Альцгеймера, сосудистая деменция и другие. В 2016 году Минздрав зарегистрировано 268 646 пациентов из этой категории.

Третье место - группа с умственной отсталостью всех степеней. За 2016 год было зарегистрировано 227 392 больных.

Четвертая по количеству зарегистрированных больных в Украине группа насчитывает 173 157 человек за 2016 год. Это группа шизофрении и шизоаффективных расстройств.

На пятом месте - невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства. Это, например, депрессии, тревожные расстройства, фобии, обсессивно-компульсивные расстройства и другие. В 2016 году был зарегистрирован 126 221 такой пациент.

Также отмечается, что значительно меньше больных с аффективными, расстройствами связанными с возрастом или нарушения развития ребенка.

В статистике учтены лишь те люди, которые проходили стационарное, амбулаторное или консультативное лечение в учреждениях Минздрава. Настоящее количество людей с теми или иными нарушениями психического здоровья может существенно отличаться от официальных данных, отмечает "Громадское".

Темы: Минздрав
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