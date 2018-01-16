В Украину запретили ввозить 25 книг из РФ, в частности Акунина и "Матильду"

Государственный комитет телевидения и радиовещания не выдала разрешение на ввоз в Украину 25 выданных в РФ в 2015-2017 годах книг.



Об этом говорится в перечне запрещенных к реализации в Украине книг утвержденном 10 января.



Решение о запрете было принято "на основании отрицательного заключения экспертного совета по вопросам анализа и оценки печатной продукции".

В частности запрещено для ввоза изданные в России "Сталинград" Энтони Бивора, две книги из серии "История Российского государства" Бориса Акунина, "Дочь Ленина – Взгляд на историю" Эдварда Радзинского, "Моей Матильде. Любовные письма и дневники Николая Второго" Бориса Соколова, "Православие. Честный разговор" протоиерея Всеволода Чаплина и другие, включая несколько наименований детской литературы, в том числе учебники.



9 из запрещенных к распространению книг изданы издательством "АСТ", 7 - издательством "Э", 5 - издательством "Захаров", 2 - издательской группой "Азбука-Аттикус", по 1 –издательствами "Хит-книга" и "ТД Алгоритм".

Как известно, 8 декабря 2016 Верховная Рада приняла правительственный законопроект о запрете ввоза в Украину из России книг антиукраинского содержания.