Парубий: Рада может не проголосовать закон о реинтеграции Донбасса во вторник

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Вторник, 16 января 2018, 14:18

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что медленное рассмотрение поправок к законопроекту о реинтеграции Донбасса может привести к тому, что документ не успеют проголосовать 16 января.

Об этом он сказал на заседании Верховной Рады 16 января.

"Коллеги, мы только что прошли половину поправок к данному законопроекту. Это при том, что мы работаем уже 3,5 часа", - сказал Парубий.

Он добавил, что после обеда на рассмотрение другой половины поправок будет только 2 часа.

"Если мы будем идти такими темпами, как шли, мы войдем с этим законопроектом в среду, что я считаю абсолютно неприемлемым", - сказал Парубий.

Он продолжил утреннее заседание на 15 минут и призвал нардепов не объявлять и не комментировать все поправки.

"Коллеги обращаюсь к вам, особенно там, где поправки дублируются, чтобы их не объявлять. Еще раз прошу авторов поправок о каждой не говорить", - сказал Парубий.

Во время утреннего заседания нардепы прошли 344 правки с 673 поданных.

"Вынужден завершить утреннее заседание. Хочу отметить: мы сегодня должны консолидироваться, чтобы завершить рассмотрение законопроекта", - сказал Парубий.

Вечернее заседание начнется в 16:00.

Ирина Балачук, УП
Темы: Парубий Верховная Рада законодательство Донбасс
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