Иран: арестованным протестующим может грозить смертная казнь

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Среда, 3 января 2018, 03:32

Арестованных участников протестов в Иране могут обвинить в "неприязни к Богу", за что их могут приговорить к смертной казни.

Об этом заявил глава тегеранского революционного суда Ходжатолеслам Казанфарабади, передает иранское информагентство Tasnim.

"С каждым днем ​​арестованных ждут все более суровые наказания, их рассматривают не как протестующих, а как мятежников, которые пытаются нанести вред системе органов государственной власти", - подчеркнул Казанфарабади.

По последним данным, в течение трех дней только в Тегеране арестовали 450 протестующих: 200 - в субботу, 150 - в воскресенье и 100 в понедельник, сообщил заместитель губернатора Тегерана.

Протесты охватили Иран в конце прошлого года. По последним данным, погибли по меньшей мере 23 человека.

Подробнее о предпосылках, возможных причинах и последствиях читайте в экспертной колонке "Газ, наркотики и протесты молодежи: что стоит за "началом революции" в Иране"

Темы: Иран
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