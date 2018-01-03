Боевикам не удалось спровоцировать ВСУ на ответный огонь

На протяжении среды, 3 января, боевики уже осуществили 5 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, но огонь в ответ так и не прозвучал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По информации военных, все нарушения режима перемирия, как и несколько последних дней, произошли на донецком направлении.

Так, в пригороде Авдеевки враг обстрелял наши опорные пункты из гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов. Около Марьинки захватчиками было выпущено 4 мины 82-го калибра. Из минометов того же калибра и гранатометов российско-оккупационные группировки вели огонь по оборонным укреплениям недалеко от шахты Бутовка.

На Приазовье, у Водяного, оккупанты применили фактически весь арсенал пехотного вооружения - гранатометы различных видов и крупнокалиберные пулеметы. В этом же районе, но недалеко от Широкиного, боевики нарушали перемирие из стрелкового оружия.

"Украинские военнослужащие обеспечивали выполнение всех мероприятий по соблюдению режима тишины и огонь в ответ не открывали", - отметили в штабе.

На других участках линии соприкосновения нарушений перемирия не зафиксировано.

Как известно, в течение 2 января боевики 6 раз нарушили перемирие - двое украинских военнослужащих получили легкие ранения.