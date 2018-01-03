ОБСЕ не контролирует ситуацию в ОРДЛО – Климкин

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Среда, 3 января 2018, 22:33

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не имеет возможности контролировать ситуацию на оккупированной территории Донбасса.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем в среду в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Россия продолжает тактику контролируемой эскалации на Донбассе. Мы все это видим не только из обстрелов, а и из того, что ОБСЕ не может реально контролировать, что происходит на оккупированной территории", - сказал Климкин.

По его словам, признаком продолжения этой тактики является и выход РФ из состава Совместного центра по контролю и координации.

Темы: ОБСЕ Климкин Донбасс МИД ОРДЛО
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