ОБСЕ не контролирует ситуацию в ОРДЛО – Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ не имеет возможности контролировать ситуацию на оккупированной территории Донбасса.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем в среду в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Россия продолжает тактику контролируемой эскалации на Донбассе. Мы все это видим не только из обстрелов, а и из того, что ОБСЕ не может реально контролировать, что происходит на оккупированной территории", - сказал Климкин.

По его словам, признаком продолжения этой тактики является и выход РФ из состава Совместного центра по контролю и координации.