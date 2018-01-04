Геращенко отчитала наблюдательницу ОБСЕ за термины "ДНР" и "ЛНР"

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Четверг, 4 января 2018, 16:10
www.segodnya.ua

Участник переговоров в Минске, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала наблюдателю миссии ОБСЕ, как правильно называть оккупантов Донбасса.

Об этом она сообщает в Facebook.

"В оккупированной Горловке, во время освобождения украинских заложников, ко мне подошла представительница СММ ОБСЕ и спросила, сколько граждан, в свою очередь, были перемещены в ЛНР-ДНР. Я позвала украинские СМИ и в их присутствии публично обратила внимание этой дамы наблюдателя, что она должна придерживаться терминологии Минских соглашений, где оккупированные территории - это ОРДЛО и нет никаких "ДНР-ЛНР"", - пишет Геращенко.

По ее словам, наблюдатель покраснела и извинилась.

"Но это не вопрос лексики, а вопрос отношения наблюдателей к этим территориям, и оно должно соответствовать Минским соглашениям, согласно которым Горловка, Донецк, Луганск - это Украина!" - отметила вице-спикер.

Украинская правда
Темы: Геращенко ОРДЛО Донбасс ОБСЕ
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