Путин снова разрешил россиянам летать в Египет

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Четверг, 4 января 2018, 18:45

Президент России Владимир Путин снял запрет на перелеты россиян в столицу Египта Каир, который действовал с 8 ноября 2015 года.

Об этом говорится в его указе от 4 января, размещенном на официальном портале правовой информации России.

В частности Путин исключил из своего указ от 8 ноября 2015 года "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий" город Каир как место, запрещенное для регулярных воздушных перевозок из России.

До нынешней поправки указ полностью запрещал перевозить пассажиров из России в Египет. Теперь запрет не распространяется на Каир. Указ также позволяет турагентствам продавать россиянам путевки на египетские курорты, но с перелетом через Каир.

Документ вступает в силу с дня его подписания.

Как известно, запрет на авиаперелеты из России в Египет был введен в конце 2015 года после теракта, который произошел на борту пассажирского лайнера российской авиакомпании "Когалымавиа". Жертвами катастрофы стали 217 пассажиров и семь членов экипажа.

Украинская правда
Темы: Росcия Египет туристы
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