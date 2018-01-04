После 20 часов перемирия боевики все же нарушили "тишину" – штаб

В течение этих суток, 4 января, невзирая на договоренности о перемирии, боевики ОРДЛО совершили обстрел позиций Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО.

"Несмотря на достигнутые договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска сегодня не удосужились в полной мере обеспечить режим прекращения огня. Позиции Вооруженных сил Украины подверглись обстрелам со стороны захватчиков из оружия, запрещенного Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

По данным военных, в обеденное время четверга боевики выпустили четыре мины 120-го калибра по защитникам Верхнеторецкого, одновременно обстреливая из стрелкового оружия и гранатометов.

"Украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Учитывая, что последний обстрел со стороны врага был зафиксирован вчера после обеда - перемирие продержалось более 20 часов", - отмечают в штабе.

Как известно, во второй половине прошедших суток в зоне АТО вдоль всей линии разграничения сторон не было зафиксировано ни одного обстрела. Зато боевики активизировали воздушную разведку.