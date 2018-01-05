Депутат рассказал, почему купил 63 квартиры
Депутат Черновицкого горсовета Ромео Скрипа прокомментировал информацию о покупке им 63 квартир.
Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 - Украина".
Скрипа утверждает, что не покупал, а построил дома и реализовал в них эти квартиры.
"Здесь у нас в городе я застройщик, занимаюсь этим бизнесом с 2007 года. Это наш семейный бизнес, отец мой занимается им с 2003 года, поэтому так как я застройщик, я строю дома и сдаю их в эксплуатацию и получаю право собственности уже на себя. Поскольку я имею договор на свою фамилию, так же все документы написаны на мою фамилию, как физическое лицо, поэтому так и получается - 63 квартиры. Затем я их реализую, продаю. Это мой бизнес, моя работа. Я не вижу в этом ничего сенсационного", - считает депутат горсовета.
Он отметил, что эти квартиры не были куплены.
"Квартиры ни были куплены. Я, как застройщик, должен строить дома, поэтому я сдаю в эксплуатацию дом полностью. Абсолютно все квартиры находятся в этих домах, которые построила моя строительная фирма", - отметил Скрипа.
Кроме того, он объяснил, почему квадратный метр ему обошелся дешевле установленной минимальной цены в Черновцах.
"Когда был подписан договор, в то время - это был 2013-2014 год, тогда была такая установлена цена (5250 гривен - УП) Минрегионстроем. У меня договор составлен еще по тем ценам. Реализация, конечно, выше, чем цена Минрегионстроя. В этом году Минрегион поднял цену, поэтому я буду продавать дороже", - сказал депутат горсовета.
Также Ромео Скрипа прокомментировал информацию о покупке его жены машины по цене ниже рыночной.
Отмечается, что в прошлом году его жена Ольга приобрела авто BMW X6 за 45 000 гривен, когда цена за такую модель на рынке составляет от 38 до 46 000 долларов.
"Эта машина была куплена у отца моей жены. Он чисто символически подарил ей эту машину за 45 000 гривен. Отец подарил машину, я в этом не вижу ничего сверхъестественного", - считает Скрипа.
Как известно, движение "Чесно" сообщало, что депутат Черновицкого горсовета Ромео Скрипа за один день смог приобрести 39 объектов недвижимости в Черновцах. Представитель фракции БПП Солидарность приобрел за день 31 квартиру, 6 машиномест и 2 нежилых помещения.
Мария Думанская, УП