Депутат рассказал, почему купил 63 квартиры

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Пятница, 5 января 2018, 18:02

Депутат Черновицкого горсовета Ромео Скрипа прокомментировал информацию о покупке им 63 квартир.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 - Украина".

Скрипа утверждает, что не покупал, а построил дома и реализовал в них эти квартиры.

"Здесь у нас в городе я застройщик, занимаюсь этим бизнесом с 2007 года. Это наш семейный бизнес, отец мой занимается им с 2003 года, поэтому так как я застройщик, я строю дома и сдаю их в эксплуатацию и получаю право собственности уже на себя. Поскольку я имею договор на свою фамилию, так же все документы написаны на мою фамилию, как физическое лицо, поэтому так и получается - 63 квартиры. Затем я их реализую, продаю. Это мой бизнес, моя работа. Я не вижу в этом ничего сенсационного", - считает депутат горсовета.

Он отметил, что эти квартиры не были куплены.

"Квартиры ни были куплены. Я, как застройщик, должен строить дома, поэтому я сдаю в эксплуатацию дом полностью. Абсолютно все квартиры находятся в этих домах, которые построила моя строительная фирма", - отметил Скрипа.

Кроме того, он объяснил, почему квадратный метр ему обошелся дешевле установленной минимальной цены в Черновцах.

"Когда был подписан договор, в то время - это был 2013-2014 год, тогда была такая установлена ​​цена (5250 гривен - УП) Минрегионстроем. У меня договор составлен еще по тем ценам. Реализация, конечно, выше, чем цена Минрегионстроя. В этом году Минрегион поднял цену, поэтому я буду продавать дороже", - сказал депутат горсовета.

Также Ромео Скрипа прокомментировал информацию о покупке его жены машины по цене ниже рыночной.

Отмечается, что в прошлом году его жена Ольга приобрела авто BMW X6 за 45 000 гривен, когда цена за такую ​​модель на рынке составляет от 38 до 46 000 долларов.

"Эта машина была куплена у отца моей жены. Он чисто символически подарил ей эту машину за 45 000 гривен. Отец подарил машину, я в этом не вижу ничего сверхъестественного", - считает Скрипа.

Как известно, движение "Чесно" сообщало, что депутат Черновицкого горсовета Ромео Скрипа за один день смог приобрести 39 объектов недвижимости в Черновцах. Представитель фракции БПП Солидарность приобрел за день 31 квартиру, 6 машиномест и 2 нежилых помещения.

Мария Думанская, УП

Темы: недвижимость Черновцы власть
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