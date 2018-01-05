Беларусь закроет генконсульство в Одессе

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Пятница, 5 января 2018, 21:45

Совет министров Беларуси постановил закрыть генеральное консульство страны в Одессе.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Совет Министров принял закрыть до 23 февраля 2018 Генеральное консульство Республики Беларусь в г.. Одессе (Украина). Это решение содержится в постановлении Правительства Беларуси от 4 января 2018 № 1", - говорится в сообщении.

Отмечается, что МИД Беларуси поручили принять необходимые меры для закрытия генконсульства.

Кроме того, постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 марта 2011 № 288 "Об открытии генерального консульства Республики Беларусь в Одессе (Украина)" признали утратившим силу.

Темы: Беларусь Одесса
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