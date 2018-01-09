На Луганщине полиция изъяла арсенал оружия у пожилой женщины

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Вторник, 9 января 2018, 17:36

Сотрудники национальной полиции и СБУ провели обыск и изъяли гранатометы, гранаты, мины и патроны в доме в г. Сватово.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

"В ходе проведения санкционированного обыска дома 55-летней женщины, в одной из пустых комнат правоохранители обнаружили и изъяли: более 14000 патронов различного калибра, тридцать один "РПГ", четыре мины "МОН", сорок гранат, четырнадцать запалов "УЗРГМ", двадцать шесть выстрелов к "РПГ", восемнадцать стартовых двигателей к выстрелам "РПГ", две ручные дымовые гранаты, два наземных сигнальных патрона и две дымовые мины "ДМ-11", - говорится в сообщении.

По словам хозяйки дома, она не подозревала о складе, потому что длительное время сдавала дом в аренду.

Изъятый ​​арсенал силовики направили на исследование.

Отмечается, что данный факт внесен в ЕРДР и квалифицированный по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

В полиции отмечают, что принимаются меры по установлению и задержанию владельцев изъятого.

 

Темы: Луганская область оружие полиция
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