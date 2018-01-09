Боевики обстреливали бойцов из гранатометов и минометов

Боевики нарушали режим тишины и обстреливали украинских бойцов на Луганском и Донецком направлениях.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 9 января 2018.



"На Луганском направлении, в обеденное время, враг прицельно применил против наших защитников пехотное вооружение, чтобы спровоцировать украинских военных на открытие ответного огня", - говорится в сообщении.



В частности, защитников Луганского из временно оккупированной Калиновки противник обстрелял из гранатометов.



"На Донецком направлении боевики из неподконтрольного украинскому правительству Сосновского вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов калибра 82-мм по защитникам Павлополя", - отмечают в пресс-центре.



В общем, с начала суток, боевики провели 2 обстрела позиций сил АТО. Украинские военнослужащие не открывали огонь.